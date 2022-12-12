Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1848
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Филипп (Филат) Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гордей Федорович
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Федорович
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Федорович
Мать ребёнка: Анна Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Зиновьевна
Смерть
1848