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Федор Филиппович

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Место рождения

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Филипп (Филат) Федорович

Мать: не указана

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гордей Федорович

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Федорович

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Егор Федорович

Мать ребёнка: Анна Зиновьевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Зиновьевна

Смерть
1848
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