Барзда Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Борзда Илья
Мать ребёнка: Барзда Вера
Читинская обл., Красночикойский р-н
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Розенберг Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Барзда Вера
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Быков Ода
Мать ребёнка: Барзда Вера
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Барзда Самуил
Мать ребёнка: Барзда Вера
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барзда Гдалий
Мать ребёнка: Барзда Вера
Красночикойский р-н, Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цапник Анна
Мать ребёнка: Барзда Вера
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Смерть
1940