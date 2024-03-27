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Барзда Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Борзда Илья

Мать ребёнка: Барзда Вера

Читинская обл., Красночикойский р-н
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Розенберг Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Барзда Вера

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Быков Ода

Мать ребёнка: Барзда Вера

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Барзда Самуил

Мать ребёнка: Барзда Вера

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барзда Гдалий

Мать ребёнка: Барзда Вера

Красночикойский р-н, Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цапник Анна

Мать ребёнка: Барзда Вера

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Смерть
1940
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