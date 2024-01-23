Семенов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти20.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Рождение ребёнка
25.09.1950
Сын: Семенов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.11.1952
Дочь: Кокшарова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.09.1955
Сын: Семенов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьевна
Смерть
20.09.1986