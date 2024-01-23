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Семенов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

20.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Семенов Иван Петрович

Мать: Семенова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
25.09.1950

Сын: Семенов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.11.1952

Дочь: Кокшарова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.09.1955

Сын: Семенов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
20.09.1986
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