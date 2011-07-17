Лесниченко Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1941
Дата смерти17.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1960
Дочь: Стегалина Елена Викторовна
Рождение ребёнка
23.10.1969
Сын: Лесниченко Юрий Викторович
Отец ребёнка: Лесниченко Виктор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесниченко Владимир Викторович
Отец ребёнка: Лесниченко Виктор Семенович
Смерть
17.07.2011