Лесниченко Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесниченко Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1941

Дата смерти

17.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1960

Дочь: Стегалина Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.10.1969

Сын: Лесниченко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Лесниченко Виктор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесниченко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Лесниченко Виктор Семенович

Смерть
17.07.2011
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