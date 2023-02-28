Куранова Наталия Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.08.1916 ст.
Дата смерти10.07.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1916 ст.
Восприемники: казаки Александр Алексеевич Аристов и Пелагия Павловна Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-90 файл 59 номер 107
Смерть
10.07.1917 ст.
Умерла от катара кишечника в возрасте 1 год 10 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-96 файл 38 номер 81