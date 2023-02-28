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Куранова Наталия Семеновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.08.1916 ст.

Дата смерти

10.07.1917 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1916 ст.

Отец: Куранов Семен Александрович

Мать: Куранова Параскева Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Александр Алексеевич Аристов и Пелагия Павловна Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-90 файл 59 номер 107
Смерть
10.07.1917 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара кишечника в возрасте 1 год 10 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-96 файл 38 номер 81
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