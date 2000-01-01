Козлова Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Виктор
Рождение ребёнка
20.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Виктор
Смерть
Неизвестно