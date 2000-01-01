Козлова Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Зинаида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Виктор

Рождение ребёнка
20.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Виктор

Смерть
Неизвестно
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