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Смирнова Акилина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1883

Сын: Смирнов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Юрьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Юхачева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
09.01.1890

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
03.07.1895

Дочь: Муравьева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1902

Сын: Смирнов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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