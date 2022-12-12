Смирнова Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1883
Сын: Смирнов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
28.01.1884
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Юрьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Юхачева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
09.01.1890
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1895
Дочь: Муравьева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1902
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно