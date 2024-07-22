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Клепинин Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1958

Отец: Клепинин Леонид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепинина Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.07.1980

Сын: Клепинин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Клепинина Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.10.1982

Сын: Клепинин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Клепинина Нина Тимофеевна

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