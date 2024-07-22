Клепинин Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1958
Отец: Клепинин Леонид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1980
Сын: Клепинин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Клепинина Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1982
Сын: Клепинин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Клепинина Нина Тимофеевна