Сафронов Ххх Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Ххх Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1934

Дочь: (Сафронова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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