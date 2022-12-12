Лаптев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лаптев Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Леонид или Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляй-Лаптева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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