Лаптев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Леонид или Пётр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляй-Лаптева Антонина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно