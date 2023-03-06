Тарасенкова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1881
Сын: Тарасенков Сергей Данилович
Отец ребёнка: Тарасенков Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тарасенков Семён Данилович
Отец ребёнка: Тарасенков Даниил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно