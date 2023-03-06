Тарасенкова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1881

Сын: Тарасенков Сергей Данилович

Отец ребёнка: Тарасенков Даниил Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тарасенков Семён Данилович

Отец ребёнка: Тарасенков Даниил Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Даниил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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