Мискевич Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мискевич Абрагам Александрович
Мать ребёнка: Мискевич Айша
родился в местечке Клецк Слуцкого уезда Минской губернии. Ныне центр Клецкого района Минской области, Беларусь.
Смерть
Неизвестно