Мискевич Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мискевич Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

JJ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мискевич Абрагам Александрович

Мать ребёнка: Мискевич Айша

родился в местечке Клецк Слуцкого уезда Минской губернии. Ныне центр Клецкого района Минской области, Беларусь.
Смерть
Неизвестно
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