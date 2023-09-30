Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Паразихин Федор Васильевич

Мать: Паразихина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уловский Юрий Александрович

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уловская) Лида Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.10.1925

Дочь: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1927

Сын: Уловский Альберт Александрович

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Смерть
07.03.1931

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