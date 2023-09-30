Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти07.03.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уловский Юрий Александрович
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уловская) Лида Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1925
Дочь: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1927
Сын: Уловский Альберт Александрович
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Смерть
07.03.1931