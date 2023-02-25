Агибалова Фекла Клунья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1896
Дата смерти13.10.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1896
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Агибалова Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
02.04.1921
Дочь: Козлова Валентина Романовна
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Агибалова Ольга Романовна
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Агибалов Владимир Романович
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Агибалов Сергей Романович
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Агибалова Галина Романовна
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Агибалова Надежда Романовна
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Агибалов Виктор Романович
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Агибалов Александр Романович
Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович
Смерть
13.10.1976