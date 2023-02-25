Агибалова Фекла Клунья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агибалова Фекла Клунья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1896

Дата смерти

13.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1896

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Агибалова Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
02.04.1921

Дочь: Козлова Валентина Романовна

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Агибалова Ольга Романовна

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Агибалов Владимир Романович

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Агибалов Сергей Романович

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Агибалова Галина Романовна

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Агибалова Надежда Романовна

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Агибалов Борис Романович

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Агибалов Виктор Романович

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Агибалов Александр Романович

Отец ребёнка: Агибалов Роман Львович

Смерть
13.10.1976
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