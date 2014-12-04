Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.05.1937

Дата смерти

04.12.2014

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937

Отец: Богатырев Никифор Георгиевич

Мать: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Бракосочетание
30.10.1957

Муж: Вяткин Николай Тимофеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяткин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяткин Николай Тимофеевич

Смерть
04.12.2014
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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