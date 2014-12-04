Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1937
Дата смерти04.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Бракосочетание
30.10.1957
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вяткин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вяткин Николай Тимофеевич
Смерть
04.12.2014
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)