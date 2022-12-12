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Бизикин Николай Николаевич

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Место рождения

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1975

Отец: Бизикин Николай Васильевич

Мать: Бизикина Любовь Фёдоровна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.08.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1997

Дочь: Бизикина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.2005

Дочь: Бизикина Мария Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
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