Юсупов Гибат Хабибулич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1895 Место рождения: Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, Таймасский с/с, Изят Ишматово Дата и место призыва: 18.02.1942 Куюргазинский РВК, Башкирская АССР, Куюргазинский р-н Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 225 54 А Выбытие из воинской части: 02.06.1942 Куда выбыл: 135 омсб Номер команды: 67

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close