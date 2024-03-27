Юсупов Гибат Хабибулич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Юсупова ?
Рождение ребёнка
01.01.1933
Мать ребёнка: Юсупова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юсупова ?
Военная награда
Неизвестно
Юсупов Гибат Хабибулич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1895 Место рождения: Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, Таймасский с/с, Изят Ишматово Дата и место призыва: 18.02.1942 Куюргазинский РВК, Башкирская АССР, Куюргазинский р-н Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 225 54 А Выбытие из воинской части: 02.06.1942 Куда выбыл: 135 омсб Номер команды: 67
Юсупов Гибат Хайбулович Рядовой, __.__.1895. Сводная картотека Перечень наград 04.06.1944 Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно