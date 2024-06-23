Зырянов Олег 16.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зырянов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1938

Отец: Зырянов Ануфрий

Мать: Зырянова (Санарова) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зырянова) Лариса

Мать ребёнка: Зырянов (Шестакова) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Геннадий

Мать ребёнка: Зырянов (Шестакова) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зырянова) Галина

Мать ребёнка: Зырянов (Шестакова) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянов (Шестакова) Раиса

Смерть
Неизвестно

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