Зырянов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1938
Отец: Зырянов Ануфрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зырянова) Лариса
Мать ребёнка: Зырянов (Шестакова) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Геннадий
Мать ребёнка: Зырянов (Шестакова) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зырянова) Галина
Мать ребёнка: Зырянов (Шестакова) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно