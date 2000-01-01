(Киселёва) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселёва) Агриппина Николаевна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

20.06.1875

Дата смерти

25.07.1875

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1875

Отец: Киселёв Николай Фёдорович

Мать: Киселёва Анна Егоровна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
22.06.1875
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.07.1875
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
26.07.1875
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