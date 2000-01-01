(Киселёва) Агриппина Николаевна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения20.06.1875
Дата смерти25.07.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1875
Отец: Киселёв Николай Фёдорович
Мать: Киселёва Анна Егоровна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
22.06.1875
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.07.1875
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
26.07.1875