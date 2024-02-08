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Осип Иванов

Место рождения

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иван Егоров

Мать: Дарья Павлова

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Акулина Харитонова

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1869

Сын: Трофимов Кузьма Осипович

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.10.1871 ст.

Сын: Трофимов Петр Осипович

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.09.1874 ст.

Дочь: Трофимова Густинья Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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