Осип Иванов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Иван Егоров
Мать: Дарья Павлова
Бракосочетание
12.02.1867
Жена: Акулина Харитонова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1871 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1874 ст.
Дочь: Трофимова Густинья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно