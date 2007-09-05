Наумов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2007

Отец: Наумов Андрей Михайлович

Мать: Наумова Надежда

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