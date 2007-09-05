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Наумов Иван Андреевич
Наумов Иван Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Наумов Андрей Михайлович
1982 г.р.
Мать
Наумова Надежда
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вн
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2007
Отец:
Наумов Андрей Михайлович
Мать:
Наумова Надежда
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