Володина Аграфена Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Володин Аверний Петров
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Володина) Лукерья Аверниева
Отец ребёнка: Володин Аверний Петров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Володина) Фекла Аверниева
Отец ребёнка: Володин Аверний Петров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Володин Карп (Большой) Аверниев
Отец ребёнка: Володин Аверний Петров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Володин Карп (Меньшой) Аверниев
Отец ребёнка: Володин Аверний Петров
Смерть
Неизвестно