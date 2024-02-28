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Володина Аграфена Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Аверний Петров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Володин Назар Аверниев

Отец ребёнка: Володин Аверний Петров

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Володина) Лукерья Аверниева

Отец ребёнка: Володин Аверний Петров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Володина) Фекла Аверниева

Отец ребёнка: Володин Аверний Петров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Володин Карп (Большой) Аверниев

Отец ребёнка: Володин Аверний Петров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Володин Карп (Меньшой) Аверниев

Отец ребёнка: Володин Аверний Петров

Смерть
Неизвестно

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