Денисов Дмитрий Никитич 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Дмитрий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Денисов Никита Павлович

Мать: Денисова Федосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Ташланова Елена

Рождение ребёнка
1940

Сын: Денисов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Денисова Ташланова Елена

Рождение ребёнка
1949

Сын: Денисов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Денисова Ташланова Елена

Рождение ребёнка
1952

Сын: Денисов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Денисова Ташланова Елена

Смерть
Неизвестно

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