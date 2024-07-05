Денисов Дмитрий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Ташланова Елена
Рождение ребёнка
1940
Сын: Денисов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Денисова Ташланова Елена
Рождение ребёнка
1949
Сын: Денисов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Денисова Ташланова Елена
Рождение ребёнка
1952
Сын: Денисов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Денисова Ташланова Елена
Смерть
Неизвестно