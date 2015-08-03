Исланов Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1940
Дата смерти03.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исланова (Петушок) Евгения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исланова (Петушок) Евгения Павловна
Смерть
03.08.2015
Самбек, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область