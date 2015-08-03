Исланов Валерий Павлович 11.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИсланов Валерий Павлович

Исланов Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1940

Дата смерти

03.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1940

Отец: Исланов Павел Владимирович

Мать: Исланова (Юшко) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исланова (Петушок) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исланова (Петушок) Евгения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исланова (Петушок) Евгения Павловна

Смерть
03.08.2015
Самбек, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.