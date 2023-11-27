Иванов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1968

Дочь: Иванова Марина Егоровна

Мать ребёнка: Турахова Нина Михайловна

Жиганск, Жиганский национальный эвенкийский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.11.1970

Дочь: Иванова Кюнней Егоровна

Мать ребёнка: Турахова Нина Михайловна

Жиганск, Жиганский национальный эвенкийский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.08.1974

Сын: Иванов Егор Егорович

Мать ребёнка: Турахова Нина Михайловна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турахова Нина Михайловна

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