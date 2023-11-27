Иванов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1968
Дочь: Иванова Марина Егоровна
Мать ребёнка: Турахова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1970
Дочь: Иванова Кюнней Егоровна
Мать ребёнка: Турахова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1974
Сын: Иванов Егор Егорович
Мать ребёнка: Турахова Нина Михайловна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турахова Нина Михайловна