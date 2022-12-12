Кузнецова (Ковылина) Татьяна Петровна
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Дата рождения08.09.1938
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
24.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан