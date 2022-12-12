Кузнецова (Ковылина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ковылина) Татьяна Петровна

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет

Дата рождения

08.09.1938

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938

Отец: Ковылин Петр Васильевич

Мать: Ковылина Евдокия Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
24.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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