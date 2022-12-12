Пономарев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Пономарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Юлиана Степановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Пономарев Семен Степанович
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пономарев Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Феодора Стапановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Анна
Смерть
1828