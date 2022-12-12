Пономарев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Степан Иванович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Пономарев Иван

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Юлиана Степановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Пономарев Семен Степанович

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пономарев Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Феодора Стапановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна

Смерть
1828
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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