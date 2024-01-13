Гнездилов Иван Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.19
Дочь: Гнездилова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
14.10.1924
Дочь: Целищева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнездилов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнездилов Василий Иванович
Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнездилов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна
Смерть
Неизвестно