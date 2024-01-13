Гнездилов Иван Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилов Иван Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.19

Дочь: Гнездилова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Целищева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнездилов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнездилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнездилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнездилов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гнездилова Акулина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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