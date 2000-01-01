Чуевский Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти25.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуевская Валентина Иванова
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуевская Валентина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1979
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха