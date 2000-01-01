Чуевский Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуевский Николай Антонович

Чуевский Николай Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

25.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуевская Валентина Иванова

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуевская Валентина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуевская Валентина Иванова

Смерть
25.11.1979
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close