Шекерук Варвара Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШекерук Варвара Валерьевна

Шекерук Варвара Валерьевна

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

14.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2021

Отец: Шекерук Валерий Олегович

Мать: Шекерук Ксения Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close