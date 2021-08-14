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Шекерук Варвара Валерьевна
Шекерук Варвара Валерьевна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
14.08.2021
Пол
Женский
Отец
Шекерук Валерий Олегович
1993 г.р.
Мать
Шекерук (Королёва) Ксения Алексеевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2021
Отец:
Шекерук Валерий Олегович
Мать:
Шекерук Ксения Алексеевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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