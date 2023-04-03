Бондарович Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарович Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарович Святослав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарович Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарович Игорь
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Червень, Червенский район, Минская область