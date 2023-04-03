Бондарович Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарович Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарович Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарович Святослав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарович Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарович Игорь

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Червень, Червенский район, Минская область
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