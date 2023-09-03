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Залескина Наталья Алексеевна
Залескина Наталья Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1958
Пол
Женский
Отец
Мальцев Алексей Дмитриевич
1925 г.р.
Мать
Мальцева (Мамонова) Татьяна Тимофеевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1958
Отец:
Мальцев Алексей Дмитриевич
Мать:
Мальцева Татьяна Тимофеевна
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