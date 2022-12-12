Соловьева Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Акулина Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников
Рождение ребёнка
12.08.1857 ст.
Сын: Соловьев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Соловьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Соловьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Соловьев Никита Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно