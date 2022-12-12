Соловьева Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Акулина Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников

Рождение ребёнка
12.08.1857 ст.

Сын: Соловьев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников

Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Соловьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Соловьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Соловьев Никита Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Калинников

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Александр Калинников

Смерть
Неизвестно
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