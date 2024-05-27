Завьялова Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.?

Сын: Завьялов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Завьялов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Завьялов Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно

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