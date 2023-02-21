Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильева

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Место рождения

д. Зуево

Дата рождения

1811

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зуево
Рождение ребёнка
1829

Сын: Степан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Антонов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Антонов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Деонисий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Антонов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Антонов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Семен Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Антонов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Агап Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
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