Дарья Васильева
Место рожденияд. Зуево
Дата рождения1811
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зуево
Рождение ребёнка
1829
Сын: Степан Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Антонов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Антонов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Деонисий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Антонов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Стефан Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Антонов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Семен Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Антонов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Агап Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840