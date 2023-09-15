Казанцев Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?
Рождение ребёнка
19.07.1975
Сын: Казанцев Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.?
Сын: Казанцев Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
14.12.?
Сын: Казанцев Вадим Леонидович
Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна