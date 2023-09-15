Казанцев Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Леонид Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?

Отец: не указан

Мать: Казанцева-Зяблицкая Роза Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1975

Сын: Казанцев Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.?

Сын: Казанцев Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.?

Сын: Казанцев Вадим Леонидович

Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Казанцева Нина Михайловна

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