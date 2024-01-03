Рынковенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Рынковенко (Рынковенко) Нионила
Мать ребёнка: Рынковенко (Кобзарева) Дарья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Рынковенко Геральд
Мать ребёнка: Рынковенко (Кобзарева) Дарья
Смерть
1940
Причина смерти: Туберкулёз