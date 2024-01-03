Рынковенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынковенко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынковенко (Кобзарева) Дарья

Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Рынковенко (Рынковенко) Нионила

Мать ребёнка: Рынковенко (Кобзарева) Дарья

Алексеевка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Рынковенко Геральд

Мать ребёнка: Рынковенко (Кобзарева) Дарья

Смерть
1940
Алексеевка, Яковлевский, Белгородская область
Причина смерти: Туберкулёз

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