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Минаев Григорий Семенов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Минаев Семен

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Минаев Андрей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
от первой жены
Отбывание наказания
1844
сослан на поселение
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Минаева Дарья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
от первой жены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Василиса Ювинальева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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