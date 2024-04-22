Минаев Григорий Семенов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Минаев Семен
Рождение ребёнка
1838 ст.
от первой жены
Отбывание наказания
1844
сослан на поселение
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Минаева Дарья Григорьева
от первой жены
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно