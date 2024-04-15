Яброва Авдотья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Марьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно