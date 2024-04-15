Яброва Авдотья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва Авдотья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ябров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Марьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ябров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ябров Семион Тимофеевич

Отец ребёнка: Ябров Тимофей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябров Тимофей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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