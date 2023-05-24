Лейбентулер Шлема Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Тулер Лейб Авраам Беркович
Мать: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейбентулер Дора Шлемовма
Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перловски Соня Шлемовна
Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лейбентулер Полина Шлемовма
Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна
Рождение ребёнка
09.04.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лейбентулер Лейба Шлемович
Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна
Смерть
Неизвестно