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Лейбентулер Шлема Лейбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тулер Лейб Авраам Беркович

Мать: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейбентулер Дора Шлемовма

Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перловски Соня Шлемовна

Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лейбентулер Полина Шлемовма

Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна

Рождение ребёнка
09.04.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лейбентулер Лейба Шлемович

Мать ребёнка: Лейбентулер Фрида Марковна

Смерть
Неизвестно

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