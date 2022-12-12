Крекова Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекова Матрёна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Креков Иван Леонидович

Отец ребёнка: Креков Леонид Иванович

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
в карточке военно-пересыльного пункта за 1944 год указан сын Иван 4г.
Бракосочетание
До 1942

Муж: Креков Леонид Иванович

Смерть
Неизвестно
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