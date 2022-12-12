Крекова Матрёна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Креков Леонид Иванович
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
в карточке военно-пересыльного пункта за 1944 год указан сын Иван 4г.
Бракосочетание
До 1942
Смерть
Неизвестно