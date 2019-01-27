Кондакова (Янкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (Янкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

27.01.2019

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков сергей николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.09.1952

Дочь: Гордеев (Кондакова) лариса сергеевна

Отец ребёнка: Кондаков сергей николаевич

Смерть
27.01.2019

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