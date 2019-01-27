Кондакова (Янкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти27.01.2019
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.09.1952
Дочь: Гордеев (Кондакова) лариса сергеевна
Отец ребёнка: Кондаков сергей николаевич
Смерть
27.01.2019