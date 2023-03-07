Безрук Харитина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук Харитина Петрова

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Место рождения

Михайловское

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1856

Сын: Безрук Исидор Семеонов

Отец ребёнка: Безрук Семен Андреев

Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Безрук Пантелеймон Антонович

Отец ребёнка: Безрук Семен Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безрук Семен Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безрук Антоний Симеонович

Отец ребёнка: Безрук Семен Андреев

Смерть
Неизвестно
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