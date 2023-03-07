Безрук Харитина Петрова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1856
Отец ребёнка: Безрук Семен Андреев
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Безрук Пантелеймон Антонович
Отец ребёнка: Безрук Семен Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безрук Семен Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безрук Антоний Симеонович
Отец ребёнка: Безрук Семен Андреев
Смерть
Неизвестно