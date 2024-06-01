Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асатурян Юрий Ованесович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асатурян Юрий Ованесович

Рождение ребёнка
18.01.1986

Дочь: Асатурян Кнарик Юрьевна

Отец ребёнка: Асатурян Юрий Ованесович

Рождение ребёнка
01.11.1988

Дочь: Асатурян Рая Юрьевна

Отец ребёнка: Асатурян Юрий Ованесович

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