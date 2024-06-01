Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1986
Дочь: Асатурян Кнарик Юрьевна
Отец ребёнка: Асатурян Юрий Ованесович
Рождение ребёнка
01.11.1988
Дочь: Асатурян Рая Юрьевна
Отец ребёнка: Асатурян Юрий Ованесович