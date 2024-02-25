Петрова Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Юлия Владимировна

Петрова Юлия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Федор Олегович

Рождение ребёнка
26.11.2019

Дочь: Зотова Эльвира Федоровна

Отец ребёнка: Зотов Федор Олегович

Рождение ребёнка
23.12.2022

Дочь: Зотова Милана Федоровна

Отец ребёнка: Зотов Федор Олегович

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