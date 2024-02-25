Петрова Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Федор Олегович
Рождение ребёнка
26.11.2019
Дочь: Зотова Эльвира Федоровна
Отец ребёнка: Зотов Федор Олегович
Рождение ребёнка
23.12.2022
Дочь: Зотова Милана Федоровна
Отец ребёнка: Зотов Федор Олегович