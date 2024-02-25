Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смерти27.11.1807 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Отец ребёнка: Сырорыбов Андрей Кузьмин
д. Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1807 ст.
д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.