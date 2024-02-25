Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

27.11.1807 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Сырорыбов Трофим Андреев

Отец ребёнка: Сырорыбов Андрей Кузьмин

д. Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырорыбов Андрей Кузьмин

Смерть
27.11.1807 ст.
д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
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