Доронин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадикова Татьяна

Мать ребёнка: Доронина Александра

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Александр

Мать ребёнка: Доронина Александра

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Вера

Мать ребёнка: Доронина Александра

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Александра

Смерть
Неизвестно
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