Вахтина (Чумичкина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахтина (Чумичкина) Александра Григорьевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

14.10.1931

Дата смерти

04.05.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931

Отец: Григорий

Мать: Чумичкина Февронья Федоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
16.09.1959

Муж: Вахтин Федор Ильич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1960

Дочь: Куркина Галина Федоровна

Отец ребёнка: Вахтин Федор Ильич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахтин Федор Ильич

Смерть
04.05.2008
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
06.05.2008
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Воронежская обл. Буденовское кладбище 32 кв.
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