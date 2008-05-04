Вахтина (Чумичкина) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1931
Дата смерти04.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931
Отец: Григорий
Бракосочетание
16.09.1959
Муж: Вахтин Федор Ильич
Рождение ребёнка
25.06.1960
Дочь: Куркина Галина Федоровна
Отец ребёнка: Вахтин Федор Ильич
Рождение ребёнка
10.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахтин Федор Ильич
Смерть
04.05.2008
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
06.05.2008
Воронежская обл. Буденовское кладбище 32 кв.