Цыбезов Иосиф Флоров
Место рождения
Дата рождения28.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1876
Отец: Цыбезов Флор Иванов
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
16.01.1895
Жена: Дарья Даниилова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Цыбезов Федот Осипов
Мать ребёнка: Дарья Даниилова
Рождение ребёнка
06.04.1898
Мать ребёнка: Дарья Даниилова
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Анастасия Осипова
Мать ребёнка: Дарья Даниилова
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Матрона Осипова
Мать ребёнка: Дарья Даниилова
Рождение ребёнка
14.07.1910
Сын: Цыбезов Семен Осипов
Мать ребёнка: Дарья Даниилова
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Анна Осипова
Мать ребёнка: Дарья Даниилова
Смерть
Неизвестно