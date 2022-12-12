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Цыбезов Иосиф Флоров

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1876

Отец: Цыбезов Флор Иванов

Мать: Анна Михайлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.01.1895

Жена: Дарья Даниилова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Цыбезов Федот Осипов

Мать ребёнка: Дарья Даниилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1898

Сын: Цыбезов Василий Осипов

Мать ребёнка: Дарья Даниилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Анастасия Осипова

Мать ребёнка: Дарья Даниилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Матрона Осипова

Мать ребёнка: Дарья Даниилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Цыбезов Семен Осипов

Мать ребёнка: Дарья Даниилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Анна Осипова

Мать ребёнка: Дарья Даниилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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