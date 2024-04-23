Акулина Корниловна
Место рождения
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1907
Муж: Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
08.12.1907
Отец ребёнка: Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Василий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
21.02.1915
Сын: Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: Агрипина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Семёнович