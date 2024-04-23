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Акулина Корниловна

Место рождения

Можайка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
21.02.1907

Муж: Герасим Семёнович

Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Александр Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Василий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1915

Сын: Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: Агрипина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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